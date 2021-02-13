Чезаре Пранделли: Мы знаем, что Кокорину нужно улучшать свою форму

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли рассказал о кадровых проблемах своей команды накануне выездного матча 22-го тура чемпионата Италии против «Сампдории».

«Касерес восстановился после травмы, однако Рибери не сможет принять участия в игре, – цитирует Пранделли официальный сайт флорентийского клуба. – Мы знаем, что Кокорину нужно улучшать свою форму. У Амрабата есть специфические качества, но в течение недели мы работали над тем, чтобы найти ему полноценную замену. Пульгар находится в хорошей форме. Он отлично потрудился на тренировках, и мы надеемся, что он сможет проявить себя и в игре. Думаю, что он – классный футболист. В этом я никогда не сомневался. Малькюи добился прогресса, проявив позитивный настрой».

Матч «Сампдория» – «Фиорентина» состоится завтра 14 февраля и начнется в 17:00 по московскому времени.

Александр Кокорин дебютировал в составе флорентийцев 5 февраля в домашнем матче против «Интера», выйдя на замену на 74-й минуте. Команда Пранделли проиграла миланскому клубу 0:2.