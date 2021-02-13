Президент Федерации футбола Франции: Зидан - первый вариант на замену Дешаму

В рамках предвыборной кампании за пост главы федерации футбола Франции, ее нынешний глава Ноэль Ле Гре сказал, кого он видит на посту главного тренера сборной Франции, в случае, если Дидье Дешам решит оставить свой пост.

«У меня очень хорошие личные отношения с Зиданом - говорит Ле Гре в интервью французскому изданию L’Equipe - Если Дидье уйдет, а я буду главой федерации, то первым кого я хотел бы видеть (на посту главного тренера сборной) является Зидан».

В настоящее время Зинедин Зидан является главным тренером мадридского «Реала».