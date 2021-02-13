Конте принес извинения за оскорбление в адрес руководства «Ювентуса»

Антонио Конте сделал заявление о конфликте, который возник между тренером и персоналом «Ювентуса» после полуфинала Кубка Италии.

- Во время пресс-конференции я хочу говорить только о футболе, поэтому скажу это перед тем, как мы начнем. Я здесь, чтобы извиниться за то, что неправильно отреагировал на оскорбление. Мог бы отреагировать иначе, и это было бы более позитивно. Мне очень жаль, я извлеку уроки из этого в будущем. Оскорбления и провокации не должны служить оправданием, поэтому я все равно не должен был так отвечать.

Все видели, что произошло на стадионе, это важно для меня. Тем не менее, тренеры, игроки и президенты, должны подавать пример, и поэтому мне следовало реагировать на оскорбления и провокации по-другому, возможно, подняв палец вверх или аплодисментами, чтобы показать, что я все слышу, но это было бы более правильным ответом, - цитирует Конте Football Italia.

Ранее дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии принял решение не наказывать главного тренера «Интера» и президента «Ювентуса» Андреа Аньелли за инцидент во время ответного полуфинала Кубка Италии.

Напомним, что ответная полуфинальная встреча Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером», которая состоялась 9 февраля, завершилась вничью 0:0. По сумме двух матчей (2:1, 0:0) туринский клуб пробился в финал.