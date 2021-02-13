«Ливерпуль» проиграл «Лестеру», потерпев третье поражение подряд в АПЛ

Футболисты «Ливерпуля» уступили «Лестеру» в выездном матче 24-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс» и завершилась со счетом 3:1. В составе гостей голом отметился Мохамед Салах (67-я минута), у хозяев поля точными ударами отличились Джеймс Мэддисон (78), Джейми Варди (81) и Харви Барнс (85).

После этой встречи «Лестер» набрал 46 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Ливерпуль», имея в активе 40 очков, расположился на четвертом месте.