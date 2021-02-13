Юрген Клопп: Проблема в том, что мы считаем VAR объективным, но это не так

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение команды в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Лестером» (1:3).

– Это была интересная игра, которую мы должны выигрывать. Мы показывали хороший футбол, владели мячом, забрали инициативу у «Лестера», да и в остальном были действительно лучшими в этом матче. Мы забили гол, должны были забивать больше. Все шло нормально, а потом… . Пенальти, штрафной, офсайд, не офсайд, гол… Это оказало влияние. Это то, что нужно изменить. Первый гол «Лестера», на мой взгляд, забит из офсайда. Проблема в том, что мы считаем, что VAR - объективная вещь, но это не так. Три игрока «Лестера» в офсайде, но арбитры решили иначе.

Второй гол - очевидное недоразумение. Это ситуация, когда голкипер должен кричать, а я не слышал, чтобы кто-то кричал. Эпизод с третьим пропущенным мячом мне действительно не понравился. Мы слишком открылись. Я не могу принять подобного. Вот и все. 75 минут или около того мы играли превосходно, после чего проиграли со счетом 1:3. Это показывает, в какой тяжелой ситуации мы оказались, – цитирует Клоппа BBC.

После этой встречи «Лестер» набрал 46 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Ливерпуль», имея в активе 40 очков, расположился на четвертом месте.