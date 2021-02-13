Александр Мостовой: Удивляет решение «Спартака» провести зимний сбор в Тарасовке

- Неделю назад мы уже знали, что будут морозы, снег. Нас предупреждали, чтобы готовились. Удивляет такое решение, тем более был выбор провести сбор в Сочи. Понимаю, в наше время, когда выбора не было. А сейчас деньги есть, выбор есть. Логики никакой, - передает слова Мостового «Чемпионат».

Добавим, что «Спартак» продолжает готовиться ко второй части сезона на своей подмосковной базе. Как сообщала пресс-служба красно-белых, после сборов в теплом Дубае Доменико Тедеско решил проводить тренировки в погодных условиях, приближенных к тем, в которых пройдет кубковый матч с «Динамо» 20 февраля.