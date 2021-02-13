Олег Федорчук: Милевский не станет тепловозом для «Миная», главное, чтобы не стал вагоном-рестораном

- Приглашение Милевского в «Минай» больше поможет клубу в плане имиджа, чем самой команде. Чтобы привлечь к себе внимание, то в небольшом клубе должен быть или неоднозначный президент, или наставник с именем, или известный игрок. Вот «Минай» и выбрал третий вариант. Не в обиду Милевскому, но из-за возраста Артем не сможет дать «Минаю» какой-то толчок к более высоким результатам.

Опять же, с точки зрения пиара, такой ход даст свои плоды «Минаю». Да, я не исключаю, что в отдельных играх Артем Милевский может сверкать, но если брать глобально, то бывший нападающий сборной Украины уже не станет тепловозом команды, главное, чтобы игрок не стал вагоном-рестораном ..., - приводит слова специалиста bookmaker-ratings.com.ua.

Напомним, что Милевский подписал контракт с «Минаем» 25 декабря 2020 года, вернувшись в Украину спустя семь лет после отъезда за границу. Предыдущим клубом в его карьере было брестское «Динамо», с которым украинец стал чемпионом Белоруссии.