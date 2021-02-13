Акинфеев признан самым преданным футболистом мира, Шунин – 12-й

Как сообщает «МК-Спорт», Акинфеев, выступающий за основную команду ЦСКА 17 лет и 8 месяцев, занял первое место в топ-30 самых преданных футболистов в мире.

На второй строчке в списке оказался капитан «Барселоны» Лионель Месси (16 лет, 8 месяцев). Тройку рейтинга британского издания замкнул хавбек «Вест Хэма» Марк Нобл (16 лет, 8 месяцев).

Отмечается, что в топ-30 вошли три игрока московских клубов - вратарь «Динамо» Антон Шунин (12-е место; 13 лет, 8 месяцев), вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме (19-е; 13 лет, 1 месяц) и полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев (21-е; 12 лет, 8 месяцев).