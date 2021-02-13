Валерий Карпин: В больших чемпионатах у нас играют три футболиста, абсурд какой-то

– Реакция на переход Кокорина – слава богу! Хорошо, что хоть кто-то уезжает. К сожалению, мало таких, которых забирают туда. В больших чемпионатах у нас играют три футболиста. Это абсурд какой-то. Почему наши футболисты там не играют? Не могут выиграть конкуренцию. И там им будут платить меньше денег. Представляешь, что мы творим с нашими футболистами, которые в Европе никому не нужны за меньшие деньги?! А мы им здесь еще больше даем, – рассказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что 29-летний Кокорин стал игроком флорентийцев в январе этого года, перейдя из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Его дебют состоялся 5 февраля в игре 21-го тура серии А с «Интером» (0:2).