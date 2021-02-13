Дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть дома «Хоффенхайм»

Футболисты «Боруссией» сыграли вничью с «Хоффенхаймом» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Германии.

Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась вничью - 2:2. В составе хозяев поля голами отметились Джейдон Санчо (24-я минута) и Эрлинг Холанд (81), у гостей отличились Мунас Даббур (31) и Ила Бебу (51).

После этой игры «Боруссия» набрала 33 очка и занимает шестое место в турнирной таблице бундеслиги. «Хоффенхайм» с 23 очками расположился на 12-м месте.