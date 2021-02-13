Киевское «Динамо» на своем поле обыграло «Олимпик»

В составе победителей голами отметились Артем Беседин (30-я и 90-я минуты) и Виталий Буяльский (77-я). У гостей точным ударом отметился Фабрисио Алваренга (20-я).

Отметим, что «Олимпик» завершал встречу вменьшинстве после удалений Таддеуса Фомакванга (76-я) и Ореста Лебеденко (88-я).

«Динамо» с 33 очками лидирует в таблице украинской премьер-лиги, опережая на четыре балла идущий следом донецкий «Шахтер», который провел на одну игру меньше. «Олимпик» располагается на седьмой строчке с 17 очками.