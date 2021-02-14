Хосеп Гвардиола: «Тоттенхэм» может создать момент из ничего. В этом мастерство Моуринью

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопросы СМИ после победы над «Тоттенхэмом» (3:0) в 24-м туре АПЛ.

«Мы заслужили победу. Конечно, все могло пойти не так, забей «Тоттенхэм» в эпизоде со штангой. Хочу сказать, что у этой команды особые качества. В прошлый раз мы уступили им со счетом 0:2. Они умеют создавать моменты из ничего. В этом мастерство их тренера», – цитирует Гвардиолу ВВС.

Добавим, что «Манчестер Сити» продолжает лидировать в таблице АПЛ, набрав 53 очка. «Тоттенхэм» располагается на восьмой строчке. В его активе 36 очков.