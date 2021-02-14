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14 февраля 07:39
автор: Артур Гичунцев

Сын Кумана: Месси живёт инкогнито. Никто его не видит

Ранее сообщалось, что нападающий решил покинуть команду летом 2021 года.

Тим Куман, сын главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана, признался, что до сих пор не познакомился с форвардом каталонцев Лионелем Месси.

«Он живет инкогнито. Никто его не видит. Помню, я высадил отца у дома Месси. Они поговорил за кухонным столом. Это круто», – приводит слова сына Кумана Voetbalzone.

Добавим, что в текущем сезоне 33-летний нападающий отыграл 28 матчей, забил 19 голов и отдал восемь голевых передач.

К слову, перед стартом нынешней компании аргентинец пытался покинуть «Барселону», однако, никто из заинтересованных клубов не стал платить за него сумму отступных в размере 700 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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