Сын Кумана: Месси живёт инкогнито. Никто его не видит

Тим Куман, сын главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана, признался, что до сих пор не познакомился с форвардом каталонцев Лионелем Месси.

«Он живет инкогнито. Никто его не видит. Помню, я высадил отца у дома Месси. Они поговорил за кухонным столом. Это круто», – приводит слова сына Кумана Voetbalzone.

Добавим, что в текущем сезоне 33-летний нападающий отыграл 28 матчей, забил 19 голов и отдал восемь голевых передач.

К слову, перед стартом нынешней компании аргентинец пытался покинуть «Барселону», однако, никто из заинтересованных клубов не стал платить за него сумму отступных в размере 700 млн евро.