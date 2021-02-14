Верратти может пропустить первый матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Хавбек «ПСЖ» Марко Верратти рискует не сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом заявил главный тренер парижан Маурисио Почеттино.

«Он по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем. Марко получил повреждение в игре с «Марселем». Будем следить за его состоянием. Нужно понять – сможет он сыграть «Барселоной» или нет», – цитирует специалиста TyC Sports

Добавим, что в текущем сезоне 28-летний итальянец отыграл 19 матчей и отдал два голевых паса.