«Ювентус» готов включить Демирала в сделку по трансферу Варана

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан получил очередное предложение о смене клубной прописки.

Как сообщает Calciomercatonews, в его услугах заинтересован туринский «Ювентус». Отмечается, что чемпион Италии планирует сбить ценник на игрока, предложив услуги турецкого защитника Мериха Демирала. Последний недоволен своим положением в команде и готов уйти.

Напомним, Варан играет за «сливочных» с 2011 года. В текущем сезоне он провел 28 матчей и забил два гола.

По данным СМИ, француз отказался продлевать контракт с клубом и покинет команду по окончании сезона.