Агент Чорлуки – о новом контракте с «Локо»: На данный момент переговоры не ведутся

Степан Левин, представитель защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки, оценил вероятность продления трудового договора.

«На данный момент переговоры не ведутся. Клуб возглавили опытные люди, которые, уверен, знают, что делают.

Ведран спокойно готовится к возобновлению сезона, чтобы решить задачи, стоящие перед командой. Продление контракта с «Локомотивом» – в абсолютном приоритете, как и в любой момент на протяжении последних 8,5 лет. Время покажет.

Если продление не состоится, без клуба Чорлука точно не останется. Он из категории футболистов, для которых возраст не помеха. Есть мастерство, гигантский карьерный опыт. Он будет востребован, и даст фору 25-27-летним центральным защитникам РПЛ даже в 35», – цитирует агента «Чемпионат».

Добавим, что в текущем сезоне Чорлука отыграл 20 матчей, забил один гол и отдал один голевой пас, а его соглашение с клубом истекает 30 июня 2021 года.