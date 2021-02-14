Юрген Клопп: «Ливерпуль» выбывает из чемпионской гонки

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Италия - Серия А 2-й тайм, 78' Рома 2 Удинезе 0 П1 1.46 Х 4.1 П2 5.9
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 51' Саутгемптон 1 Вулверхэмптон 0 П1 3.2 Х 2.08 П2 3.8
КХЛ - регулярный чемпионат перерыв Металлург Мг 0 Йокерит 1 П1 3.5 Х 3.5 П2 2
Франция - Лига 1 2-й тайм, 52' Монако 1 Лорьян 1 П1 1.7 Х 2.95 П2 7.8
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 2' Брентфорд 0 Барнсли 0
Испания - Примера 1-й тайм, 8' Хетафе 0 Реал Сосьедад 0 П1 4.1 Х 2.95 П2 2.08
Франция - Лига 1 17:00 Дижон 0 Ним 0 П1 2.65 Х 3.2 П2 2.85
Франция - Лига 1 17:00 Метц 0 Страсбург 0
Франция - Лига 1 17:00 Анже 0 Нант 0 П1 2.2 Х 3.1 П2 3.8
Германия - Бундеслига 17:00 Фрапорт Скайлайнерс 0 Ратиофарм Ульм 0 П1 2.85 П2 1.43
Англия - Премьер-лига 17:00 Вест Бромвич Альбион 0 Манчестер Юнайтед 0 П1 10.5 Х 6.2 П2 1.3
Германия - Бундеслига 17:00 Бамберг 0 Альба 0
Италия - Серия А 17:00 Сампдория 0 Фиорентина 0 П1 2.85 Х 3.1 П2 2.85
Италия - Серия А 17:00 Кальяри 0 Аталанта 0 П1 7.3 Х 4.8 П2 1.47
Италия - Серия А 17:00 Кальяри 0 Аталанта 0 П1 7.3 Х 4.8 П2 1.47
Германия - Бундеслига 17:00 Гёттинген 0 Крайльсхайм Мерлинс 0 П1 3 П2 1.4
Франция - Лига 1 17:00 Ренн 0 Сент-Этьен 0 П1 1.96 Х 3.5 П2 4.2
Германия - Бундеслига 17:30 Айнтрахт Ф 0 Кёльн 0 П1 1.49 Х 4.5 П2 7
Италия - Серия А 18:00 Варезе 0 Фортитудо 0 П1 3.5 Х 3 П2 2.08
Испания - Примера 18:15 Реал Мадрид 0 Валенсия 0 П1 1.4 Х 5.4 П2 7.9
Франция - Лига 1 19:00 Лилль 0 Брест 0 П1 1.53 Х 4.3 П2 6.7
Англия - Премьер-лига 19:30 Арсенал 0 Лидс Юнайтед 0 П1 1.82 Х 4 П2 4.4
Германия - Бундеслига 20:00 Раста Фехта 0 Лёвен Брауншвейг 0 П1 2.35 П2 1.6
Италия - Серия А 20:00 Кротоне 0 Сассуоло 0 П1 3.8 Х 3.6 П2 2.06
Германия - Бундеслига 20:00 Баскетс Бонн 0 Миттельдойчер 0
Германия - Бундеслига 20:00 Вольфсбург 0 Боруссия М 0 П1 2.45 Х 3.4 П2 3
Германия - Бундеслига 20:00 Меди Байройт 0 Ольденбург 0 П1 3.3 П2 1.33
Испания - Примера 20:30 Леванте 0 Осасуна 0 П1 2.38 Х 3.3 П2 3.3
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Вашингтон Уизардс 0 Бостон Селтикс 0 П1 3.2 П2 1.36
Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Коринтианс 0 П1 1.38 Х 4.8 П2 8.5
14 февраля 14:40
автор: Александр Шульгин

Юрген Клопп: «Ливерпуль» выбывает из чемпионской гонки

Юрген Клопп признал, что «Ливерпуль» больше не является претендентом на титул в АПЛ.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью британским СМИ после матча своей команды с «Лестером» (1:3) в рамках 24 тура АПЛ заявил, что мерсисайдцы больше не являются участниками чемпионской гонки в этом сезоне.

На вопрос корреспондента, проиграл ли «Ливерпуль» чемпионскую гонку, Клопп ответил: «Не могу в это поверить, но да».

Напомним, после этого поражения «красные» с 40 очками остались на четвертом месте в турнирной таблице. При этом отставание от лидирующего в чемпионате «Манчестер Сити» достигло 13 очков. К тому же, у «горожан» имеется одна игра в запасе. Расположившиеся за «Ливерпулем» лондонские «Челси» и «Вэст Хэм» имеют в своем активе по 39 очков, и также провели на одну игру меньше.

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