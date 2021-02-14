Юрген Клопп: «Ливерпуль» выбывает из чемпионской гонки

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью британским СМИ после матча своей команды с «Лестером» (1:3) в рамках 24 тура АПЛ заявил, что мерсисайдцы больше не являются участниками чемпионской гонки в этом сезоне.

На вопрос корреспондента, проиграл ли «Ливерпуль» чемпионскую гонку, Клопп ответил: «Не могу в это поверить, но да».

Напомним, после этого поражения «красные» с 40 очками остались на четвертом месте в турнирной таблице. При этом отставание от лидирующего в чемпионате «Манчестер Сити» достигло 13 очков. К тому же, у «горожан» имеется одна игра в запасе. Расположившиеся за «Ливерпулем» лондонские «Челси» и «Вэст Хэм» имеют в своем активе по 39 очков, и также провели на одну игру меньше.