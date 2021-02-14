Головин не сыграет с «Лорьяном»

Российский полузащитник Александр Головин не попал в заявку «Монако» на матч 25-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна».

Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.

Напомним, начало нынешнего сезона Головин пропустил из-за травмы. В активе игрока в текущем сезоне девять матчей за монегасков, в которых он забил четыре мяча, в том числе, хет-трик в игре с «Нимом». После 24-х матчей «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице с 48-ю очками. У «ПСЖ», идущего первым, 54 очка после 25 игр.