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Испания - Примера 20:30 Леванте 0 Осасуна 0 П1 2.38 Х 3.3 П2 3.3
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14 февраля 15:06
автор: Александр Шульгин

Головин не сыграет с «Лорьяном»

Александр Головин не попал в заявку на матч с «Лорьяном».

Российский полузащитник Александр Головин не попал в заявку «Монако» на матч 25-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна».

Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.

Напомним, начало нынешнего сезона Головин пропустил из-за травмы. В активе игрока в текущем сезоне девять матчей за монегасков, в которых он забил четыре мяча, в том числе, хет-трик в игре с «Нимом». После 24-х матчей «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице с 48-ю очками. У «ПСЖ», идущего первым, 54 очка после 25 игр.

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