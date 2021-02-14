Дубль Бен-Йеддера спас «Монако» от поражения в матче с «Лорьяном»

Футболисты «Монако» проиграли «Лорьяну» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции со счетом 2:2.

Встреча прошла на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля дублем отметился Виссам Бен-Йеддер (48-я и 90-я минуты), у гостей двумя точными ударами отличился Теремас Моффи (7, 62).

Отметим, что российский полузащитник «монегасков» пропустил матч из-за повреждения.

После этой игры «Лорьян» набрал 23 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Монако» с 49 очками занимает четвертое место.