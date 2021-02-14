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14 февраля 20:17
автор: Александр Шульгин

«Реал» обыграл «Валенсию», Черышев не попал в заявку

Мадридцы оказались сильнее команды Черышева - 2:0.

Мадридский «Реал» в рамках 23 тура испанской Примеры дома нанес поражение «Валенсии».

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев, у которых забитыми мячами отличились Карим Бензема на 12-й минуте и Тони Кроос на 43-й.

Королевский клуб занимает второе место в турнирной таблице с 49 очками, отставая от лидирующего «Атлетико» на пять очков, но «матрасики» провели на две игры меньше.

«Валенсия» идет на 12-м месте (24 очка).

Отметим, что российский полузащитник гостей Денис Черышев не попал в заявку на матч.

источник: «Советский спорт»
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