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14 февраля 21:42

Павел Худяков: Решение об участии «Тамбова» в Кубке России будет во вторник

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что решение об участии команды в матче Кубка России с «Локомотивом» пока не принято.

- Переговоры по сокращению зарплаты с игроками продолжаются, пока они не готовы к сокращению более чем на 30%. На завтра я взял билеты в Крымск, отправляюсь к команде, 16-17 февраля будем обсуждать с ребятами все варианты. Если мы не решим (вопрос с сокращением зарплаты), матч не состоится. Пока у нас в заявке восемь-десять человек. Решение, думаю, будет во вторник, - передает слова Худякова ТАСС.

Напомним, из-за долгов «Тамбову» запрещено регистрировать новых игроков, большая часть футболистов покинула клуб.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что сделает все возможное, чтобы сохранить клуб. Лига готова оказать тамбовчанам материальную помощь. Кроме того, некоторые российские клубы согласились отпустить своих футболистов в «Тамбов» на правах аренды на выгодных условиях.

Добавим, что команда замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав в 19 турах 13 очков.

источник: ТАСС
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