Дмитрий Черышев: Денис приступит к тренировкам с «Валенсией» на следующей неделе

- Конечно, они будут писать одну и ту же ерунду. Как писали, так и пишут. Думаю, что это просто для разговоров. Мы разговаривали с Денисом, он переживает за команду, так как она находится в нижней части турнирной таблицы.

«Валенсия» должна бороться только за Лигу Европы или Лигу чемпионов. Сейчас команда переживает не лучшие времена, но думаю, на следующей неделе Денис приступит к тренировкам с командой, - передает слова Черышева «Матч ТВ».

Добавим, что в текущем сезоне Денис Черышев провел 14 матчей за «Валенсию» во всех турнирах и записал на свой счет две результативные передачи. Полузащитник не тренируется с командой из-за дискомфорта в мышцах.

После 23 туров чемпионата Испании «Валенсия» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка.