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14 февраля 23:31

Андрей Аршавин: Миранчуку либо играть на другой позиции, либо ждать, когда Иличич закончит

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

- Я бы не сказал, что Алексей влияет на игру «Аталанты», там другие лидеры. Он играет и играет, когда закрепится там и будет лидером, как другие футболисты, например, Иличич, будет о чем поговорить, а не шутить.

В своей лучшей форме Миранчук - игрок старта «Аталанты», думаю, в ином случае его бы не пригласили. Но сейчас вы показали его и Иличича, который является лидером и недавно один обыграл «Милан». Алексею нужно либо играть на другой позиции, либо подождать, когда Иличич закончит, - сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, что в текущем сезоне Миранчук провел 17 матчей за «Аталанту», записав на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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