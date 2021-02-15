Борис Игнатьев: Сейчас РПЛ по сравнению с топовыми лигами Европы как «Жигули» против «Мерседеса»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил нынешний уровень Российской Премьер-лиги.

Напомним, что в текущем сезоне российские клубы одержали всего одну победу в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы – «Краснодар» на своем поле минимально обыграл «Ренн» (1:0) и смог выйти в 1/16 финала ЛЕ. Остальные коллективы – ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» – завершили выступления в еврокубках на последних местах в своих группах.

– По сравнению с топ-5 европейских лиг мы как «Жигули» против «Мерседеса». Один из определяющих факторов современного футбола – скорость командного перестроения, бега без мяча и с мячом. В данных аспектах мы уступаем уже не только первой шес­терке таблицы коэффициентов УЕФА, но и многим другим странам. При таком положении дел рискуем когда-то оказаться ниже Лихтенштейна, – приводит слова Игнатьева «Спорт уик-энд».

На данный момент в таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает седьмое место, имея показатель 38,382 очка. Отставание от идущей пятой Франции составляет 16,553 очка.