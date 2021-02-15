Борис Игнатьев: Сейчас РПЛ по сравнению с топовыми лигами Европы как «Жигули» против «Мерседеса»

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - регулярный чемпионат 20:30 Динамо Р 0 Ак Барс 0 П1 6.5 Х 5.6 П2 1.39
КХЛ - регулярный чемпионат 20:30 Динамо Р 0 Ак Барс 0 П1 6.5 Х 5.6 П2 1.39
Англия - Премьер-лига 21:00 Вест Хэм Юнайтед 0 Шеффилд Юнайтед 0 П1 1.8 Х 3.65 П2 5.1
Германия - Бундеслига 22:30 Бавария 0 Арминия 0 П1 1.15 Х 9.3 П2 17
Италия - Серия А 22:45 Верона 0 Парма 0 П1 2.25 Х 3.3 П2 3.6
Англия - Премьер-лига 23:00 Челси 0 Ньюкасл Юнайтед 0 П1 1.29 Х 6.3 П2 11
Испания - Примера 23:00 Кадис 0 Атлетик Б 0 П1 4 Х 3.2 П2 2.1
Испания - Примера 23:00 Кадис 0 Атлетик Б 0 П1 4 Х 3.2 П2 2.1
Бразилия - Серия А 00:00 Сеара 0 Флуминенсе 0 П1 2.45 Х 3.3 П2 2.9
НХЛ - регулярный чемпионат 00:00 Аризона Койотс 0 Сент-Луис Блюз 0 П1 2.75 Х 4.1 П2 2.24
Бразилия - Серия А 02:00 Спорт Ресифи 0 Ред Булл Брагантино 0 П1 4.4 Х 3.8 П2 1.78
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Торонто Мэйпл Лифс 0 Оттава Сенаторз 0 П1 1.51 Х 5 П2 5.3
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг 0 Флорида Пантерз 0 П1 1.9 Х 4.4 П2 3.4
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Каролина Харрикейнз 0 Коламбус Блю Джекетс 0 П1 1.9 Х 4.3 П2 3.4
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Индиана Пэйсерс 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.46 П2 2.8
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Вашингтон Уизардс 0 Хьюстон Рокетс 0 П1 1.82 П2 1.99
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Баффало Сэйбрз 0 Нью-Йорк Айлендерс 0 П1 3.1 Х 4.2 П2 2.05
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Нью-Йорк Никс 0 Атланта Хоукс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:30 Детройт Ред Уингз 0 Чикаго Блэкхоукс 0 П1 2.18 Х 4.5 П2 2.55
НХЛ - регулярный чемпионат 04:30 Даллас Старз 0 Нэшвилл Предаторз 0 П1 3.8 Х 5.1 П2 1.53
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Эдмонтон Ойлерз 0 Виннипег Джетс 0 П1 1.39 Х 5.5 П2 4.8
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Юта Джаз 0 Филадельфия Сиксерс 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Сакраменто Кингз 0 Бруклин Нетс 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Клипперс 0 Майами Хит 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Голден Стэйт Уорриорз 0 Кливленд Кавальерс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Ванкувер Кэнакс 0 Калгари Флэймз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 06:30 Сан-Хосе Шаркс 0 Анахайм Дакс 0
КХЛ - регулярный чемпионат 12:00 Амур 0 Автомобилист 0
15 февраля 13:01

Борис Игнатьев: Сейчас РПЛ по сравнению с топовыми лигами Европы как «Жигули» против «Мерседеса»

В плей-офф еврокубков нынешнего сезона вышел только «Краснодар».

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил нынешний уровень Российской Премьер-лиги.

Напомним, что в текущем сезоне российские клубы одержали всего одну победу в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы – «Краснодар» на своем поле минимально обыграл «Ренн» (1:0) и смог выйти в 1/16 финала ЛЕ. Остальные коллективы – ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» – завершили выступления в еврокубках на последних местах в своих группах.

– По сравнению с топ-5 европейских лиг мы как «Жигули» против «Мерседеса». Один из определяющих факторов современного футбола – скорость командного перестроения, бега без мяча и с мячом. В данных аспектах мы уступаем уже не только первой шес­терке таблицы коэффициентов УЕФА, но и многим другим странам. При таком положении дел рискуем когда-то оказаться ниже Лихтенштейна, – приводит слова Игнатьева «Спорт уик-энд».

На данный момент в таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает седьмое место, имея показатель 38,382 очка. Отставание от идущей пятой Франции составляет 16,553 очка.

источник: «Спорт уик-энд»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная России заняла третье место в медальном зачете ЧМ по скелетону и бобслеюКриштиану Роналду побил рекорд в социальных сетях по количеству подписчиковРоссийские биатлонистки провалили спринт на ЧМ в ПоклюкеГуберниев сообщил о связи с Кабаевой«Голый клининг» набирает популярностьУкраинка с 15-м размером груди очаровала "мокрыми" фото
Бохинен — легионер ЦСКА из 40-й по счету страны. А 41-й стала Венесуэла
ЦСКА объявил о подписании контракта с норвежцем Эмилем Бохиненом. И следом - об аренде венесуэльца Саломона Рондона.
Патриарх баскетбола – в проекте «Легенды спорта»
Знаменитый баскетбольный энтузиаст и тренер Давид Берлин стал героем уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
Дорогой «Ливерпуль», бьющая «Барселона» и Миранчук в компании с Коста-Рикой. Рейтинг плей-офф Лиги чемпионов
«Плеймейкер» сравнил 16 участников стартующей 16 февраля 1/8 финала Лиги чемпионов по самым разным параметрам. И обнаружил массу любопытного.
Чайковский в честь чемпионов из России. У «Катюши» появился серьезный конкурент
Пока наши спортивные функционеры рассуждают об использовании вместо гимна страны на Олимпиаде песни «Катюша», первый прецедент по замене одного из символов государственности опробован российскими конькобежцами.
«Крылья» распустили кулаки. Массовая потасовка самарцев с боснийцами в Турции (видео)
Контрольный матч с участием клуба ФНЛ "Крылья Советов" не был доигран из-за драки стенка на стенку.
Победы «Ливерпуля», «Ювентуса», «Ман Сити» и «Барселоны» умножат ваш банк почти в 9 раз
Составив экспресс из вполне очевидных выигрышей четырех европейских грандов в матчах чемпионатов Англии, Италии и Испании 13 февраля, можно сорвать приличный куш на очень выгодных условиях.
Сюрпризы от Мироновой и Кайшевой, атака на Олсбю-Рейселанн. Как выступят биатлонистки на ЧМ-2021
Во второй части превью ЧМ-2021 по биатлону, стартовавшего 10 февраля в словенской Поклюке, "Плеймейкер" представляет женскую половину программы, а также сингл-микст.
У Роналду 500 миллионов подписчиков. Достойный ответ контракту Месси на полмиллиарда
Португальский нападающий Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, на которого подписались полмиллиарда жителей Земли.
Быстрову не дает покоя грудь Семенович, а Федуну — реформа УЕФА. На грани фола #6
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск шестой.
Эксперимент из семи побед. Как воспринимать 100-процентный результат России в Евротуре
Российские хоккеисты выиграли у финнов в стартовом матче «Шведских игр» (3:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Блеск и нищета футбола в России - можно ли жить без долгов и кредитов?

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика