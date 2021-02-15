«Зенит»: Сроки первого периода восстановления Малкома от травмы оцениваются в четыре недели

Пресс-служба «Зенита» сообщила о сроках восстановления от травмы нападающего команды Малкома.

Напомним, что 23-летний бразилец повредил связки коленного сустава в контрольной встрече со сборной Иордании (1:0) – вингер был заменен на 52-й минуте игры.

По информации источника, футболист начнет восстанавливаться в Петербурге консервативными путем под наблюдением физиотерапевтов клуба. Сроки первого периода восстановления оцениваются в четыре недели. В дальнейшем многое будет зависеть от того, как игрок себя проявит во время индивидуальных тренировок.

В нынешнем сезоне Малком принял участие в 19 матчах сине-бело-голубых, забил один гол и сделал две результативные передачи.