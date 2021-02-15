«Локомотив» не будет продлевать контракт с Эдером – игрок покинет команду этим летом

Нападающий «Локомотива» Эдер близок к тому, чтобы покинуть состав железнодорожников летом 2021 года.

Согласно информации Sport24, руководство московского клуба не планирует продлевать соглашение с 33-летним португальцем. Таким образом, форвард покинет команду на правах свободного агента.

Напомним, что Эдер перешел в «Локомотив» в июле 2018 года. В общей сложности он принял участие в 113 матчах, забил 13 голов и отдал четыре ассиста.

Ранее игрок защищал цвета «Академики», «Браги», «Лилля» и «Суонси». В составе сборной Португалии он провел 35 встреч (5 голов).

Эдер является чемпионом Европы 2016 года. Именно его гол стал победным в финальном матче с командой Франции.