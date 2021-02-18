Мостовой - о матче «Краснодар» - «Динамо» (Загреб): Фактор домашнего поля никто не отменял

Экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Краснодар» на своем поле примет загребское «Динамо».

— Тяжело судить о «Краснодаре» после такого длительного перерыва, и поражение от «Локомотива» вряд ли станет показателем состояния и силы команды. У хорватов чемпионат уже в разгаре, что может дать им преимущество, но все же фактор домашнего поля никто не отменял. Я отдам предпочтение российскому клубу, который способен выиграть в этой дуэли, ведь у кубанцев более мощный состав и класс игроков, — цитирует Мостового Vseprosport.ru.

«Краснодар» попал в плей-офф Лиги Европы с третьего места группы Лиги чемпионов, его соперниками по группе были лондонский «Челси», испанская «Севилья» и французский «Ренн». Загребский клуб занял первое место на групповом этапе Лиги Европы, отметим, что московский ЦСКА в той же группе занял последнюю строчку.