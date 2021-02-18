Фабрицио Феррари: Романьоли остается в «Спартаке»

Агент вратаря Андреа Романьоли, Фабрицио Феррари, сообщил, что голкипер, перешедший в «Спартак» из «Ромы» в 2019 году за три миллиона евро, не покинет московскую команду.

—На данный момент ситуация такова, что Романьоли остается в клубе, — рассказал агент корреспонденту издания Sport24.ru.

За основной состав москвичей Романьоли не провел ни одной встречи.

«Спартак» возобновит свое выступление после перерыва в чемпионате России по футболу 28 февраля домашней встречей с казанским «Рубином».