«Краснодар» примет загребское «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

В четверг «Краснодар» дома сыграет с загребским «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Российский клуб выступал на групповой стадии Лиги чемпионов в группе E вместе с английским «Челси», испанской «Севильей» и французским «Ренном». «Краснодар» одержал лишь одну победу над «Ренном» дома, но набранных пяти очков хватило для квалификации в Лигу Европы с третьего места в квартете.

Загребское «Динамо» уверенно прошло групповую стадию ЛЕ, заняв первое место в группе К с 14 очками в активе. Примечательно, что за выход в плей-офф хорватскому клубу противостоял еще один российский клуб ЦСКА. В двух противостояниях «Динамо» одержало победу в Загребе и в Москве сыграло в ничью.

Отметим, что в прошлом сезоне «Динамо» участвовало в Лиге чемпионов, заняв в группе четвертое место.

«Краснодар» в сезоне 2019/20 вылетел на групповой стадии Лиги Европы, расположившись на третьем месте в квартете.