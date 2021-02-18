Тони Вилена: «Краснодар» готов к игре с «Динамо»

Голландский легионер «быков» Тони Вилена дал комментарии к предстоящей игре 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Краснодар» на своем поле примет хорватское «Динамо».

— После сборов чувствую себя отлично, я в хорошей форме. То же самое могу сказать и о команде. Мы готовы к игре с «Динамо». Не хочу забегать вперед и рассуждать о том, как далеко мы можем пройти в Лиге Европы. Нужно хорошо сыграть с Загребом дома, а там посмотрим. В плей-офф еврокубков каждый матч как финал. Надеюсь, опыт, приобретенный в Лиге чемпионов, нам поможет, — цитирует полузащитника «СЭ».

«Краснодар» попал в ТОП-32 клубов Лиги Европы из группового этапа ЛЧ, заняв третью строчку.

Сегодня в 20:55 «Краснодар» сыграет домашний матч с загребским «Динамо».