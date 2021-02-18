Первушин - о будущем «Тамбова»: Честно говоря, не знаю, что нам ждать. Возможно, идут переговоры

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин дал комментарий о будущем клуба в РПЛ.

«По поводу участия в РПЛ, говорят, что надо ждать. Честно говоря, не знаю, что там ждать. Возможно, идут переговоры. Пока надежда есть, мы тренируемся в Крымске. Наверное, надо отсюда уезжать, перебираться в Москву. Уже денег нет ни на что», - сказал Первушин в беседе с «Чемпионат».

Напомним, что Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига договорились о финансовой помощи клубу в размере 300 миллионов рублей.

Добавим, что «Тамбов» в Российской Премьер-Лиге занимает последнюю строчку после 19 туров, набрав 13 очков.