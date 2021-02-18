Константин Генич: «Реал Сосьедад» имеет неплохие шансы не проиграть «МЮ»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на первую встречу 1/16 финала Лиги Европы «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед».

«У «Юнайтед» есть кадровые проблемы. Пропустят встречу, скорее всего, Мактоминей и Марсьяль, ван де Бек с Кавани не сыграют. У «Сосьедада» же все сильнейшие в строю.

В последнем туре команда Альгуасиля одержала важную победу над «Хетафе» в гостях (1:0). Сыграли очень здорово в обороне, ничего не дали создать сопернику впереди.

Матч пройдет на нейтральном поле в Турине. Но сейчас в любом случае матчи без зрителей, поэтому деление на матчи домашние и гостевые – условное.

Я думаю, что «Сосьедад» на Лигу Европы настроен. Команда сейчас в неплохом состоянии находится. Александр Исак забивает в каждом матче. Интересно, что в ЛЕ он пока не забивал. Думаю, «Сосьедад» имеет неплохие шансы не проиграть в первом матче», – сказал Генич, чьи слова приводит «Рейтинг букмекеров».