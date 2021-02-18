«Манчестер Сити» поборется с «Манчестер Юнайтед» за Миленковича

Центральный защитник «Фиорентины» Никола Миленкович входит в сферу интересов двух клубов Английской премьер-лиги.

По информации La Gazzetta dello Sport, 23-летнего серба хотят приобрести «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что итальянская команда собирается заработать на продаже своего игрока коло 35 миллионов евро.

Также футболиста «фиалок» намерены подписать «Наполи» и «Милан».

Миленкович перешел в «Фиорентину» в июле 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча, в которых он забил два гола и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022-го.