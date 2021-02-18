«Арсенал» хочет выкупить Себальоса и Райана

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета попросил руководство выкупить полузащитника Дани Себальоса и голкипера Мэтью Райана. Об этом сообщает The Sun.

Согласно источнику, клуб поддержал идею специалиста и попробует оформить оба трансфера в летнее межсезонье.

Напомним, Себальос был арендован у мадридского «Реала». В текущем сезоне испанский хавбек отыграл 25 матчей и отдал два голевых паса.

Что касается Райана, то австралийский вратарь перешел в команду из «Брайтона». В данный момент он провел 12 матчей, пропустил 40 мячей и четыре раза оставлял ворота «сухими».