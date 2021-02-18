«Олимп-Долгопрудный» подписал контракт с Гранатом

Клуб ПФЛ «Олимп-Долгопрудный» на своей официальной странице объявил о том, что к команде присоединился бывший защитник сборной России Владимир Гранат.

Контракт 33-летнего игрока пока не разглашается.

– Сине-белые цвета мне особенно идут. Ну что, пошумим?» – сказал Гранат в ролике-презентации.

Напомним, что Гранат находился без клуба с августа 2020 года, когда у него истекло соглашение с «Рубином». Ранее он выступал за «Динамо», «Ростов», «Спартак» и «Сибирь». За сборную России защитник отыграл 13 встреч (1 гол).