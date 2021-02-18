Одноклассники и ВКонтакте покажут фильм «Анна Каренина» вместо матча «Локомотив» – «Тамбов»

Если «Тамбов» примет решение сняться с турнира, в день игры в 17:00 в группах «Кубок России в ОК» и «Кубок России ВКонтакте» пройдет показ известного фильма «Анна Каренина».

Так болельщики в любом случае не останутся без видео на вечер: даже если матч не состоится, интересный фильм скрасит досуг.

Социальные сети ОК и VK в полном объеме показывают матчи плей-офф Кубка России по футболу. Любители российского футбола увидят трансляции в прямом эфире и смогут посмотреть их в записи, а также обзоры, подборки голов и другой интересный контент.