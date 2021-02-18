«Реал» не может финансово перекрыть предложение «Ливерпуля» по Мбаппе

Мадридский «Реал» не в состоянии тягаться с предложением «Ливерпуля» по Мбаппе, сообщает Daily Mail.

Как утверждает британская пресса, английский клуб готов заплатить «ПСЖ» за чемпиона мира 173 миллиона фунтов, в то же время у «Реала» из-за короновируса и закрытых трибун в настоящее время финансовые проблемы, клуб по-прежнему пытается договориться с действующими игроками по поводу сокращения зарплаты. Поэтому «Реал» очень хочет получить Мбаппе именно бесплатно, контракт нападающего с «ПСЖ» истекает летом 2022 года. Единственный способ, которым «Реал» может заинтересовать Киллиана, это пообещать ему статус «главной звезды» клуба и седьмой номер, под котором играл кумир Мбаппе Криштиану Роналду.

Напомним, что накануне француз отличился хет-триком в ворота «Барселоны» в гостевом матче 1/8 финала лиги чемпионов. В сезоне 2020/2021 Мбаппе успел отметиться 21 голом.