Орлов: Как можно говорить о платном футболе, если у нас 20 млн человек живут ниже черты бедности?

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что в России должны транслировать матчи на бесплатной основе.

«Как можно сейчас говорить о платном футболе, если у нас официально 20 миллионов человек живут ниже черты бедности? Государство у нас социально ориентировано. В принципе, футбол для людей. У нас очень много болельщиков, которые мало зарабатывают. Да, в европейских странах платный футбол. Но какие там пенсии и какие зарплаты? Всё это надо соизмерить.

Государство и так помогает, разрешая давать часть бюджетных денег на футбол. Но нужна какая-то более чёткая система. Должно быть больше гибкости, скоординированности», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».