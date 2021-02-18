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18 февраля 19:59

Сильвио Берлускони: Ибрагимович должен завершить свою замечательную карьеру в «Милане»

В итальянских СМИ появлялась информация, что шведский форвард может перебраться в «Монцу», если она по итогам текущего сезона добьется повышения в серию А.

Владелец «Монцы» Сильвио Берлускони призывал Златана Ибрагимовича завершить карьеру на высшем уровне в «Милане».

- Я считаю, что Ибрагимович должен завершить свою замечательную карьеру на самом высоком уровне, и я советую ему сделать это в «Милане», - цитирует Берлускони Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, что Ибрагимович перешел в «Милан» в январе 2020 года на правах свободного агента. В текущем сезоне швед провел 18 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, записав на свой счет 16 забитых мячей и две голевые передачи.

источник: Football Italia
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