Сильвио Берлускони: Ибрагимович должен завершить свою замечательную карьеру в «Милане»

Владелец «Монцы» Сильвио Берлускони призывал Златана Ибрагимовича завершить карьеру на высшем уровне в «Милане».

- Я считаю, что Ибрагимович должен завершить свою замечательную карьеру на самом высоком уровне, и я советую ему сделать это в «Милане», - цитирует Берлускони Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, что Ибрагимович перешел в «Милан» в январе 2020 года на правах свободного агента. В текущем сезоне швед провел 18 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, записав на свой счет 16 забитых мячей и две голевые передачи.