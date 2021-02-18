Сильвио Берлускони: Я посмотрел некоторые игры «Интера» и осознал, что болею за «нерадзурри»

Накануне дерби бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони сообщил, что неожиданно для себя стал поклонником «Интера».

- Последние два или три месяца я смотрел отдельные игры «Интера» и обнаружил, что, как гражданин Милана, болею за «нерадзурри». Мне нравится «Интер», и надеюсь, что он добьется хороших результатов. Сказав это, очевидно, что в дерби я буду болеть только за «Милан», - цитирует Берлускони Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Добавим, что после 22 туров чемпионата «Интер» набрал 50 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице серии А. «Милан», набрав на очко меньше, занимает второе место.