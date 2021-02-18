«Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед». Стартовые составы

Молодые русские в ударе: у Свечникова — пас и победа, у Волкова — первый дубль в НХЛ (видео)

Андрей Свечников и Александр Волков были заметными фигурами в составах «Каролины» и «Тампы» в матчах с «Коламбусом» и «Флоридой», но только одному из них удалось добиться победы.