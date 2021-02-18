«Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед». Стартовые составы

Испанский «Реал Сосьедад» и английский «Манчестер Юнайтед» объявили составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Элустондо, Сальдуа, Субельдиа, Мерино, Ильярраменди, Сильва, Оярсабаль, Янузай, Исак.
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Ван-Биссака, Магуайр, Бейи, Теллес, Фред, Мактоминай, Фернандеш, Гринвуд, Джеймс, Рашфорд.
Напомним, матч пройдет в итальянском Турине из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, а стартовый свисток прозвучит в 20.55 мск.
источник: «Советский спорт»