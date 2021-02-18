Нурмагомедов объяснил пресс-службе «Барселоне», почему не будет болеть за каталонцев

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на комментарий пресс-службы «Барселоны» о его футбольных предпочтениях.

Ранее 32-летний уроженец Дагестана посетил матч каталонцев с «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов (1:4) и признался, что болел за французов, поскольку является поклонником мадридского «Реала».

Пресс-служба сине-гранатовых обратилась к бойцу со следующим заявлением: «Никогда не поздно поменять мнение».

В ответ Нурмагомедов написал: «Болею за «Реал» с 1998-го, но никто не может отрицать величие «Барселоны», удачи в это тяжелое время».

Добавим, что ответный матч «Барселоны» и «ПСЖ» состоится 10 марта и пройдет в Париже.