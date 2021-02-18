«Милан» в гостях не смог обыграть «Црвену Звезду», пропустив в большинстве на последних минутах

На 42-й минуте защитник сербов Радован Панков после прострела Саму Кастильехо срезал мяч в собственные ворота. На 52-й минуте главный арбитр матча Анастасиос Сидиропулос назначил пенальти в ворота гостей после игры рукой в своей штрафной капитана «Милана» Алессио Романьоли. Гелор Канга с пенальти сравнял счет. Однако через семь минут 11-метровый был назначен уже в противоположные ворота - правила нарушил все тот же Панков. Пенальти реализовал Тео Эрнандес. На 77-й минуте «Црвена Звезда осталась в меньшинстве - за вторую желтую карточку был удален Милан Родич. На третьей добавленной минуте хозяева снова отыгрались: после розыгрыша углового отличился Милан Павков.
Ответный матч состоится в Милане 25 февраля.
источник: «Советский спорт»