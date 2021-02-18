Тренер «Динамо»: «Краснодар» – сильная команда. Мы пока сделали только половину нашей работы

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич выступил перед журналистами после победы над «Краснодаром» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (3:2).

«Я поздравляю свою команду с победой, но хочу отметить, что «Краснодар» – очень сильная команда, очень смелая и агрессивная. Но мы пока сделали только половину нашей работы.

Мы контролировали игру на протяжении всего матча, даже несмотря на пропущенные голы, мы сохранили спокойствие и довели матч до победы.

Мы знали, что Бруно Петкович – очень сильный футболист, надеюсь, он будет прогрессировать и сможет в будущем перейти в топ-клуб.

Я доволен реализацией, мы забили 3 мяча в гостях, но могли забить еще больше. Думаю, мы еще не скоро заснем, в отеле будем обязательно обсуждать этот матч.