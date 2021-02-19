Мусаев – о поражении от загребского «Динамо»: Мы были беспечны и за это поплатились

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после первого матча с загребским «Динамо» (2:3) в 1/16 финала Лиги Европы.

«Динамо» хорошо прессингует в центре поля, мы были беспечны и за это поплатились.

Стандарты не являются нашей сильной стороной, у нас нет игроков, которые хорошо играют на втором этаже. В этом матче позволили очень много создать у своих ворот, так быть не должно.

Мы должны улучшить выход из обороны, должны играть агрессивнее. Конечно, когда пропускаешь три мяча дома, то задача выйти в следующий раунд очень осложняется, но мы не опустим руки и сделаем все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков», – цитирует специалиста Sport24.ru.

Добавим, что ответный матч команд состоится 25 февраля и пройдет в Загребе.