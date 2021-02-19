Александр Мартынович: У нас есть шанс

«Не знаю, насколько закономерен результат. Допустили ошибки, о которых говорили, в центре много было потерь, поймали много контратак. Не хватало тонуса. Одно дело товарищеские игры, а другое - официальные.

Мы будем готовиться и настраиваться на следующий матч, чтобы исправить ситуацию. У нас есть шанс, нужно верить, что мы можем это сделать» - приводит слова футболиста телеканал «Матч Премьер».

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» на своем поле уступил «Динамо» (Загреб) со счетом 2:3. В составе российского клуба отличились шведские легионеры Маркус Берг и Виктор Классон.

Ответная встреча состоится в Загребе 25 февраля.