Дмитрий Губерниев: Наш футбол по-прежнему плох. Это товар для внутреннего пользования

Комментатор и ведущий телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился эмоциями после поражения «Краснодара» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:3).

«Краснодар» показал довольно интересный футбол. Пытался именно играть! Но этого не хватает, даже чтобы обыгрывать, а точнее, не проигрывать Загребу дома.

Как раньше шутили наши иностранные коллеги в легкой атлетике, русские бегают красиво, но медленно. Наш футбол по-прежнему плох. Это товар для внутреннего пользования.

«Краснодару» спасибо за попытки. Но до миланов с манчестерами далеко, уже «меньшие» братья все объяснили…» – написал комментатор в своем Telegram.