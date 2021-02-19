«Шахтер» добыл победу над «Маккаби» в матче Лиги Европы

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Маккаби» – «Шахтер» завершился в пользу донецкого клуба – 2:0.
Счет был открыт на 31-й минуте. Автором гола стал Алан Патрик, отличившийся с передачи Николя Матвиенко. Еще один мяч в концовке поединка забил Тете.
Добавим, что ответный матч команды проведут 25 февраля. Он пройдет на домашней арене украинского клуба.
Лига Европы. Плей-офф
1/16 финала
Первый матч
«Маккаби» Тель-Авив – «Шахтер» Донецк – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – 31 Алан Патрик, 0:2 – 90 Тете.
«Маккаби» Тель-Авив: Тененбаум, Жералдеш, Тиби, Саборит, Эрнандес, Глазер, Перец, Битон (Хозез, 46), Рикан (Голаса, 63), Бен Хаим (Блэкмэн, 63), Пешич (Герреро, 84).
«Шахтер»: Трубин, Витао, Додо, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 88), Тайсон (Коноплянка, 77), Марлос (Майкон, 77), Соломон (Тете, 73), Мораес (Фернандо Педро, 89).
Предупреждения: Марлос (41), Глазер (64), Тайсон (75), Перец (83).