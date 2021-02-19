«Шахтер» добыл победу над «Маккаби» в матче Лиги Европы

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Маккаби» – «Шахтер» завершился в пользу донецкого клуба – 2:0.

Счет был открыт на 31-й минуте. Автором гола стал Алан Патрик, отличившийся с передачи Николя Матвиенко. Еще один мяч в концовке поединка забил Тете.

Добавим, что ответный матч команды проведут 25 февраля. Он пройдет на домашней арене украинского клуба.

Лига Европы. Плей-офф

1/16 финала