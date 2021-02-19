«Бенфика» и «Арсенал» разошлись миром

Футболисты «Бенфики» сыграли вничью с лондонским «Арсеналом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы – 1:1.
Автором первого гола стал нападающий «орлов» Пицци, отличившийся с пенальти на 55-й минуте. Лондонский клуб отыгрался благодаря голу Букайо Сака.
Добавим, что ответный матч команды проведут в Лондоне. Он состоится 25 февраля.
Лига Европы. Плей-офф
1/16 финала
Первый матч
«Бенфика» – «Арсенал» – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – 55, пенальти Пицци, 1:1 – 57 Сака.
«Бенфика»: Элтон Лейте, Вертонген, Отаменди, Лукас (Шикинью, 85), Гримальдо, Пицци (Эвертон, 64), Таарабт (Габриэл, 77), Диогу Гонсалвеш, Вайгль, Нуньес (Сеферович, 64), Вальдшмидт (Рафа Силва, 46).
«Арсенал»: Лено, Габриэл, Бельерин, Давид Луиз, Соареш (Тирни, 64), Джака, Себальос (Эль-Ненни, 90), Сака, Эдегор (Виллиан, 90), Смит-Роу (Мартинелли, 77), Обамеянг (Пепе, 77).