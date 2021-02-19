«Аякс» на выезде нанес поражение «Лиллю»

В составе хозяев на 72-й минуте отличился Тимоти Веа, сын знаменитого в прошлом либерийского нападающего Джорджа Веа. Форвард «Лилля» подкараулил ошибку Николаса Тальяфико. Однако на 84-й минуте аргентинец реабилитировался, заставив сфолить на себе Ренату Саншеша в штрафной площади французов.После видеопросмотра момента главный арбитр матча Иван Кружляк из Словакии поставил на «точку». Пенальти реализовал Душан Тадич. А еще через две минуты вышедший на замену Брайан Бробби вышел один на один с голкипером хозяев Майком Сэньяном и принес гостям победу - 2:1.
Ответная игра состоится в Амстердаме 25 февраля.
источник: «Советский спорт»