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19 февраля 01:11
автор: Александр Шульгин

«Аякс» на выезде нанес поражение «Лиллю»

Амстердамский «Аякс» в гостях одержал волевую победу над французским «Лиллем» со счетом 2:1, забив оба мяча в последние пять минут.

В составе хозяев на 72-й минуте отличился Тимоти Веа, сын знаменитого в прошлом либерийского нападающего Джорджа Веа. Форвард «Лилля» подкараулил ошибку Николаса Тальяфико. Однако на 84-й минуте аргентинец реабилитировался, заставив сфолить на себе Ренату Саншеша в штрафной площади французов.После видеопросмотра момента главный арбитр матча Иван Кружляк из Словакии поставил на «точку». Пенальти реализовал Душан Тадич. А еще через две минуты вышедший на замену Брайан Бробби вышел один на один с голкипером хозяев Майком Сэньяном и принес гостям победу - 2:1.

Ответная игра состоится в Амстердаме 25 февраля.

источник: «Советский спорт»
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